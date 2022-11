Stiri pe aceeasi tema

- EMANCIPATI…Spunem adio clasicelor prajituri facute la Vaslui, celebrele amandine cu blat imbibat in sirop si o crema de ciocolata cu margarina. In Crucea Garii, vis-a-vis de blocul ANL, la „329”, ascunsa dupa cinci brazi frumosi, se afla cofetaria Evelin, care tocmai s-a deschis. Pana acum, vasluienii…

- Simona Halep a avut dreptate, atunci cand a scris ca pentru ea incepe meciul cel mai greu al carierei sale de pana acum! Pentru ca, in urmatoarea perioada, constanțeanca de 31 de ani trebuie sa dovedeasca faptul ca n-a luat roxadustat, substanța interzisa gasita in organismul ei, cu buna știința și…

- PUȚINI… Aproape 150 de persoane, in principal membrii AUR dar și simpatizanți, au protestat duminica in centrul municipiului Vaslui fața de politicile guvernamentale. Principala nemulțumire a fost cea legata de prețul energiei. Membrii AUR și simpatizanții partidului au cerut deschiderea spitalului…

- SOMN UȘOR… De aproape o saptamana, centrul municipiului Vaslui este poluat aproape zilnic de muncitorii care lucreaza la reabilitarea fostei Case a Armatei, viitorul Centru Cultural al Vasluiului. In aceasta perioada se curața pereții exteriori ai cladirii, printr-o metoda nu prea costisitoare pentru…

- REPROBABIL..Atentat la sanatatea participantilor la Festivalul Ceaunelor de la Barlad! Desi manifestarea si-a inchis portile, impresiile despre actiunea Primariei, de culturalizare…culinara a localnicilor inca se mai impartasesc printre participanti. Astfel, au iesit la iveala lucruri revoltatoare…

- FARA MINTE… Mai multe persoane au fost implicate, joi noaptea, intr-o bataie in fata unui club din centrul Vasluiului. Totul a pornit pe fondul consumului de alcool, iar unul dintre agresori este un abonat al unei sali de forta. Impreuna cu un amic, acesta a luat la bataie doi tineri din comunele Puscasi,…

- DISCUȚII APRINSE… S-au incins spiritele la o școala din Barlad, dupa ce masa copiilor s-a scumpit, fara ca parinții sa fie anunțați. Majorarea prețurilor pentru achiziționarea de mancare pentru 5 clase care aparțin Școlii nr.8 “Epsicop Iacov Antonovici” din Barlad i-a revoltat pe parinți. Aceștia au…

- INTALNIRE…. A fost o noua „Intrunire literara” in aceasta luna, la Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad, in cadruul careia a fost sarbatorita Limba Romana. Invitatii s-au bucurat de prezenta si implicarea deosebita in reusita activitatii a parintelui misionar Adrian Filion si a scriitoarei Dorina Stoica.…