Antrenorul echipei Salernitana, Davide Nicola, demis in ianuarie si reinstalat in functie dupa numai doua zile, a fost din nou demis, miercuri seara, pentru a fi inlocuit cu portughezul Paulo Sousa, informeaza AFP, potrivit Agerpres.La jumatatea lunii ianuarie, clubul anuntase demiterea lui Nicola dupa o infrangere categorica in fata echipei Atalanta Bergamo (2-8), dar proprietarul clubului, Danilo Iervolino, a produs o lovitura de teatru dupa ce l-a rechemat pe banca tehnica pe Davide Nicola, la doar doua zile de la anuntul demiterii sale.

