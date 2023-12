Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat cu al treilea timp in semifinalele probei de 200 m liber, vineri, la Campionatele Europene de natatie in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Popovici a fost inregistrat cu in 1 min 42 sec 39/100, doi britanici fiind mai rapizi in serii, James Guy, 1…

- Sportivul Vlad Stancu s-a clasat, joi, pe locul 6 in proba de 1.500 m liber din cadrul Campionatului European de inot in bazin scurt, la Otopeni.Aflat la prima finala la o competitie majora de seniori, Vlad Stancu a inregistrat timpul 14:34.52 min. – nou record national de 18-19+ ani, potrivit FRNPM.…

- Andrei Ungur a reușit sa se califice joi in semifinalele probei de 100 m spate din cadrul CE de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Sportivul in varsta de 25 de ani va lupta pe seara pentru calificarea in marea finala.

- Romania, in componenta David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, s-a calificat in finala probei masculine de stafeta 4x50 m liber, marti dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- David Popovici a declarat, intr-un interviu pentru European Aquatics, ca este entuziasmat inaintea Campionatului European in bazin scurt de la Otopeni, el precizand ca isi doreste ca el si ceilalti concurenti sa faca spectacol, scrie news.ro."Cel mai important lucru este sa facem spectacol, astfel…

- David Popovici a castigat, sambata, medalia de bronz in proba de 100 m mixt din cadrul Campionatului National in bazin de 25 de metri, competitie care are loc la Otopeni.Popovici, legitimat la CS Dinamo, a incheiat proba cu timpul 54.58.Aurul i-a revenit lui Patrick Sebastian Dinu (54.17), iar pe locul…

- Constanțeanul Patrick Sebastian Dinu a caștigat sambata medalia de aur in proba 100 de metri mixt din cadrul Campionatului Național in bazin de 25 de metri, competiție organizata la Otopeni, transmite G4Media, care citeaza News.ro. Tanarul din Constanța a incheiat cursa cu timpul 54.17 secunde, in fața…

- Sportivul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.