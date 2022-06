David Popovici a devenit luni primul campion mondial din istoria inotului romanesc (intr-o proba masculina), iar dupa finala cursei de 200 m liber a afirmat ca inca nu si-a terminat misiunea de la Budapesta.David Popovici, prima reactie dupa ce a obtinut medalia de aur la CM Natatie Aflat la prima sa participare la o editie de Campionat Mondial de inot pentru seniori, David Popovici va mai lua startul in proba de 100 m liber (va participa in serii marti dimineata, de la ora 10:30). Sportivul in varsta de doar 17 ani a lasat sa se inteleaga ca tinteste o medalie si in aceasta cursa. „Sunt absolut…