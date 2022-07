Stiri pe aceeasi tema

- Lotul olimpic de matematica al Romaniei a obținut locul I pe națiuni la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori 2022, la Sarajevo, cu cel mai mare scor general pe echipe inregistrat in istoria competiției (224 de puncte din 240 posibile), scrie edupedu.ro. Pe locul al II-lea la Balcaniada de…

- Al saselea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit MS, este vorba despre un barbat de 40 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din Bucuresti, iar investigatiile de laborator au confirmat joi ca pacientul este infectat cu variola maimutei,…

- Primul caz de variola maimuței confirmat in Romania a fost raportat, luni, in București, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat de 26 de ani al carui partener a calatorit in mai multe țari din Europa cu numeroase cazuri. Ministerul Sanatații a transmis ca barbatul este interat in spital…

- Administrația de la Kremlin a informat MAE Roman ca a decis declararea ca personae non gratae 10 persoane care activeaza in cadrul Ambasadei Romaniei la Moscova, ca raspuns la declararea personae non gratae de catre Romania, la 5 aprilie 2022, a 10 persoane care activau in cadrul Ambasadei Federației…

- In contextul publicarii de catre Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti, pe pagina sa oficiala de internet, a articolului cu titlul „Despre latratul NATO la frontierele Rusiei si sursa principala de dezinformare a lumii”, ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dispus convocarea ambasadorului Federatiei…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 a avut loc marți dimineața, in Buzau, zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs marti, la ora 06:33:19, in Buzau, zona seismica Vrancea. Cutremurul a avut loc la adancimea de 138 de kilometri…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va face o vizita oficiala in Romania pe 4 mai, conform unui anunț postat pe site-ul administrației prezidențiale de la Berlin. Administrația Prezidențiala de la Cotroceni nu a facut nicio astfel de comunicare inca. Conform oficialilor germani, președintele…

- Aproximativ un sfert din totalul refugiatilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania s-au angajat la companii din municipiul Bucuresti, potrivit unei situatii intocmite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, scrie Agerpres. Documentul arata ca, de la inceputul razboiului din Ucraina,…