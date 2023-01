Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a avut parte de un an incredibil: dupa ce a devenit campion european și mondial in probele de 100 și 200 m liber, inotatorul roman s-a clasat pe locul 9 in clasamentul celor mai buni sportivi europeni din 2022, iar site-ul de natație SwimSwam l-a desemnat cel mai bun inotator al anului…

- Sportivul roman David Popovici a fost desemnat cel mai bun inotator al anului 2022 in lume, la masculin, de cunoscutul site de natatie Swimswam.com. De la Michael Phelps si Ian Thorpe incoace lumea inotului nu a mai avut un tanar care sa faca ce a reusit Popovici, subliniaza Swimswam. Un factor care…

- Sportivul roman David Popovici a fost desemnat cel mai bun inotator al anului 2022 in lume, la masculin, de cunoscutul site de natatie Swimswam.com Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- David Popovici a fost desemnat cel mai bun inotator al anului 2022 in lume, la masculin, de cunoscutul site de natatie Swimswam.com, informeaza Agerpres.De la Michael Phelps si Ian Thorpe incoace lumea inotului nu a mai avut un tanar care sa faca ce a reusit Popovici, subliniaza Swimswam, care este…

- Sportivul roman David Popovici a castigat medalia de argint in proba de 200 m liber la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) pentru seniori, competiție desfașurata la Melbourne, Australia.

- Sportivul roman David Popovici s-a clasat pe locul patru in finala probei de 100 m liber, joi, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Melbourne, cu timpul de 45 sec 64/100.

- Sportivul roman David Popovici s-a calificat, cu al patrulea timp, in semifinalele probei de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 m) de la la Melbourne, potrivit Agerpres.Popovici a fost inregistrat in serii cu timpul de 46 sec 15/100, fiind devansat de Jordan Crookes…

- Dupa ce a luat aur la 100 și 200 metri liber și argint la 100 metri mixt, David Popovici a caștigat azi și finala probei de 400 metri liber. La finalul probei, David Popovici și-a prezentat planurile pentru finalul anului 2022, cel mai bun din cariera. Sportivul de la CS Dinamo a analizat duelul cu…