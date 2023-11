Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce cucerise joi medalia de aur la proba de 100 m liber, David Popovici a terminat primul si cursa de 200 m liber, in cadrul Campionatelor Naționale de Inot de la Otopeni (bazin scurt, 25 de metri).

- David Popovici este cel mai bun inotator din Romania. Sportivul de performanța a castigat proba de 100 m liber la Campionatele Nationale de la Otopeni. Iata ce declarații a oferit in urma probei caștigate cu succes!

- David Popovici a incheiat prima zi a Campionatelor Naționale in bazin scurt cu o sesiune de autografe. Copiii au venit pregatiți cu steaguri, caști și foi pentru o amintire de neuitat. Dupa ce a acordat tuturor prețiosul suvenir, David a vorbit despre evoluția sa. ...

- David Popovici a terminat primul proba de 100 m liber din cadrul Campionatelor Naționale de Inot de la Otopeni (bazin scurt, de 25 de metri). Campionul in varsta de 19 ani și-a trecut in palmares o noua medalie de aur.

- David Popovici este inscris in probele de 50, 100, 200 m liber și 100 m mixt la Campionatele Naționale in bazin scurt, care se vor desfașura intre 9 și 12 noiembrie la Otopeni. David Popovici va avea probe in fiecare zi la Campionatele Naționale in bazin scurt de la Otopeni. El va inota in probele…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat medalia de aur in proba de 200 m liber, vineri, in prima reuniune a Memorialului „Marek Petrusewicz“ de la Wroclaw (Polonia), in bazin scurt (25 metri). Popovici a fost cronometrat cu timpul de 1 min 44 sec 08/100. Elevul antrenorului Adrian Radulescu s-a calificat…

- David Popovici (19 ani) a inceput noul sezon cu un concurs mic, in Elveția, alaturi de partenerii sai de antrenament, Dragoș Ghile și Cristian Lepadat, el reușind sa se impuna in toate cele patru probe in care a luat startul. Intrecerea la care a participat David Popovici s-a numit Memorialul „Michel…