- „Un plan economic concret care sa sprijine investitiile romanesti in Republica Moldova este cea mai buna garantie pentru a genera increderea cetatenilor moldoveni in parcursul european. Singura solutie in acest context regional tensionat este parteneriatul cu Romania pentru a avea o viata mai buna alaturi…

- Sportivul roman David Popovici a fost votat cel mai bun inotator european al anului 2022, in cadrul premiilor Ligii Europene de Natatie (LEN) pe anul trecut, a anuntat forul continental, joi seara, pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres. Popovici s-a impus in clasamentul publicat de LEN cu 56,16%,…

- Romania a obtinut trei medalii, una de argint si doua de bronz, la Campionatele Mondiale de bob Under-23 de la Winterberg (Germania), desfasurate in weekend. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat vineri seara, 2 decembrie, la Digi24, ca liderul PNL Satu Mare, Adrian Cozma, cel care a cerut pentru a doua oara ca UDMR sa nu mai faca parte din coaliția guvernamentala, „are o atitudine antimaghiara consecventa” si a precizat ca el iși sustine in…