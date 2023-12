Stiri pe aceeasi tema

- Zi de doliu național in Cehia, dupa ce un student al Universitații din Praga a comis cel mai sangeros atac armat, ucigand 14 colegi și ranind alți 25. Ies la iveala și detalii șocante din ancheta deschisa de poliție. Inainte de masacru, tanarul și-a ucis tatal și a postat pe o rețea de socializare un…

- A fost o zi de coșmar pentru locuitorii din Praga, dupa ce un student de 24 de ani a pornit un adevarat masacru și a impușcat o mulțime de oameni. Tanarul a omorat 15 persoane, iar polițiștii erau pe urmele sale inainte de a ataca oamenii. Iata ce i-a alertat!

- 15 oameni au murit si 25 au fost raniti, dupa ce un lunetist a urcat pe universitatea din Praga si a deschis focul la intamplare in strada. Studenții s-au refugiat la zeci de metri inaltime pe ornamentele cladirii. Inainte de atac, lunetistul, student la aceeasi universitate, si-a ucis tatal. Martori…

- Tanarul care a dezlanțuit teroarea in Praga și a ucis cel puțin 14 persoane a fost identificat ca fiind studentul David Kozak, in varsta de 24 de ani, iar poliția a declarat ca acesta a fost impușcat mortal dupa ce a comis oribilul atac. Kozak și-a ucis tatal in orașul Hostoun, inainte de a se indrepta…

- Un student ceh in varsta de 24 de ani este cel care a ucis joi peste 15 persoane și a ranit alte cel puțin 24 la universitatea sa din Praga, inainte de a fi „eliminat”, a anunțat poliția, potrivit Reuters. Acesta a fost cel mai grav atac armat in masa din

- Atacul armat de la Facultatea de Arte din cadrul Universitații Carolina din Praga a fost cel mai mare masacru intamplat dupa proclamarea independenței Cehiei, in urma cu trei decenii. Au aparut primele informații despre tanarul care a ranit și ucis mai multe persoane. Avea doar 24 de ani. Peste 15 morți…

- S-a aflat! Mesajul atacatorului din Praga - Ucigașul a ținut un jurnal online: Intotdeauna mi-am dorit sa ucidMesajul autorului atacului armat din Praga, care a dus la cel puțin 15 decese. A ținut un jurnal online inainte de a comite gestul extrem. Barbatul care a deschis focul, joi seara…

- Atac armat la Universitatea din Praga. Peste 11 oameni au fost uciși, iar și aproximativ 30 sunt raniți Atac armat la Universitatea din Praga. Mai multe persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite, a transmis Poliția ceha. „Focuri de arma la Facultatea de Arte: Unsprezece morți, inclusiv atacatorul,…