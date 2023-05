Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o mulțime de concurenți talentați și povești de viața impresionante, Alex Furman a adus magia la Chefi la cuțite. Concurentul a venit sa gateasca, insa le-a facut și un truc juraților. Acesta a re o personalitate impresionanta, pe care cu siguranța nu o vor uita prea curand.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au venit soții Diarto, cei care fac echipa atat in viața de familie, dar și in plan profesional. Yudi, așa cum ii spune familia, este impreuna cu o romanca, pe care a cunoscut-o, in urma cu mai mulți ani, cand viața l-a pus la grea incercare.

- Ediția din urma cu o seara a show-ului culinar ”Chefi la cuțite” le-a mai adus juraților un cuțit de aur. Norocosul a fost Florin Dumitrescu, care a ales sa iși puna bazele in acest sezon in Laurențiu Neamțu. Concurentul i-a impresionat cu cariera culinara impresionanta, formata de-a lungul anilor in…

- Alexandru Gușa este singurul roman cu o centura verde la sushi. Chef Florin Dumitrescu a facut ochii mari cand a auzit ce a facut acesta in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 17 aprilie 2023.

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Calin Donca, celebrul concurent de la "Chefi la cuțite". Și de aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe cunoscutul om de afaceri chiar intr-unul dintre bolizii de lux ai familiei.…

- In ediția din aceasta seara, jurații au aflat povestea de viața impresionanta a lui Adrian Hampu, concurentul care și-a pierdut mama in timpul pandemiei. De meserie bucatar, concurentul și-a dorit sa ii indeplineasca una dintre cele mai mari dorințe ale femeii care i-a dat viața.

- Ionuț Ababe este unul dintre cei mai hotarați bucatari de la Chefi la cuțite! Concurentul și-a spus povestea de viața in emisiune. Provine dintr-o familie numeroasa, cu 9 copii, și a fost nevoit sa plece de unul singur in strainatate pentru a-și caștiga painea.

- In ediția 6 din sezonul 11, Chefi la cuțite, Andrei Mahala a venit sa ii surprinda pe jurați cu un preparat italian. Concurentul a pregatit melanzane parmigiana și a impresionat cu povestea lui. Andrei Mahala are 33 de ani și locuiește in Cluj-Napoca, insa pentru o buna perioada de timp a stat in Italia.