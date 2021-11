Puștiul minune David Dobrincu revine in lumina reflectoarelor cu o noua surpriza muzicala. De data aceasta a lansat un nou cover dupa piesa “On My Way” impreuna cu Karla Herescu și DJ Stone. Dupa ce a avut o serie de colaborari speciale iata ca David Dobrincu, puștiul a revenit in atenția fanilor sai cu o noua piesa, un nou cover pentru “On My Way” la care a colaborat cu doi prieteni foarte buni, Karla Herescu și DJ Stone. Impreuna au filmat un videoclip prin țara, la munte prin locuri minunate. “Am inregistrat noua piesa care imi e foarte draga și care mi se pare ca ma reprezinta, pentru ca și…