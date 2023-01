David Crosby a murit. Legenda muzicii rock avea 81 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- David Crosby, un pionier al folk-ului și unul dintre membrii fondatori ai The Byrds și Crosby, Stills, Nash & Young, a murit, a anunțat familia sa joi. Avea 81 de ani. „Cu mare tristețe, dupa o lunga boala, iubitul nostru David (Croz) Crosby a murit. A fost inconjurat cu dragoste de soția și sufletul…

- Doliu in lumea muzicii, dupa ce un cunoscut cantareț a murit in somn, la cateva ore dupa ce s-a casatorit. Apropiații acestuia sunt șocați. Cea care ii devenise soție spune ca nu ii vine sa creada ca trebuia sa rasfoiasca impreuna cu soțul ei pozele de la nunta, insa acum cauta haine sa il inmormanteze.

- Este zi de doliu in lumea muzicii internaționale! S-a stins din viața un cantareț, la varsta de 28 de ani. Era cunoscut atat in strainatate, cat și in Romania, iar vestea trista despre moartea lui a fost data pe rețelele de socializare chiar de fratele sau. Artistul a decedat, dupa o lunga lupta cu…

- Au trecut șapte ani de la decesul sensibilei artiste Angela Ciochina, careia atat de frumos i se spunea „Papușa muzicii ușoare romanești”. A avut o cariera de succes, in anii comunismului, fiind solicitata in spectacole, dar și in grandioasele emisiuni de divertisment, ale TVR. A murit la doar 60 de…

- Cantareata Gal Costa, o legenda a muzicii braziliene, recunoscuta pentru vocea ei cristalina si considerata o muza a miscarii culturale braziliene Tropicalia de la sfarsitul anilor 1960, a decedat miercuri la varsta de 77 de ani, a anuntat purtatoarea de cuvant a artistei, citata de AFP.