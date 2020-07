David Ciente și Diana V lanseaza Gotham, o piesa cu un sound ca un film de acțiune și un mesaj puternic ce face referire la #blacklivesmatter. Piesa atinge doua subiecte sensibile și in același timp periculoase, care ar trebui eliminate din orice fel de societate: rasismul și brutalitatea politiei. “Proiectul Gotham a fost schițat și conturat de curand, in iunie, dar totul a fost construit in jurul temei de chitara pe care o aveam de aproape 5 ani. Dupa ce am facut curațenie in proiectele vechi și am gasit tema aceasta, i-am aratat-o Dianei și a fost perfect match”, a spus David Ciente. David…