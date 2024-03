Avem legi complicate europene care ar trebui sa ne așeze intre țarile civilizate ale UE. Mai avem o administrație stufoasa care costa la fel de mult cat birocrația vest-europeana. Atunci de ce Romania anului 2024 arata ca o adunatura dintr-un depozit de marfa de contrabanda? Lux și mizerie intr-un amestec grotesc de promiscuitate, golanie și […] The post Datul din umeri, sport național first appeared on Ziarul National .