- Un indicator care masoara gradul de indatorare la nivel mondial a crescut in primul trimestru al acestui an pana la aproape 305.000 de miliarde de dolari, iar cresterea costului serviciului pentru aceasta datorie declanseaza ingrijorari cu privire la tensiunile din sistemul financiar, arata un raport…

- Datoria publica a Italiei a depasit 3.000 de miliarde de dolari in martie, a treia luna de crestere consecutiva a nivelului datoriei si prima data cand depaseste pragul de 3.000 de miliarde de dolari, transmit ANSA si Xinhua.Conform datelor publicate de Banca Centrala a Italiei, datoria publica a…

- Spedition UMB, firma fanion a lui Dorinel Umbrarescu, a trecut pragul de 2,1 miliarde lei afaceri in 2022, in creștere cu 61% in comparație cu 2021, potrivit datelor publicate la Ministerul Finanțelor, scrie economedia.ro. Potrivit datelor financiare publicate la Ministerul Finanțelor, Spedition UMB…

- Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,42% din PIB, respectiv 22,75 miliarde de lei, cauzat in principal de cresterea volumului de investitii cu 56,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent si compensarea

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in ianuarie 2023, la 694,916 miliarde de lei, fata de 667,307 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor, transmite Agerpres.

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in decembrie 2022, la 667,308 miliarde lei, fata de 654,545 miliarde de lei in luna precedenta si 577,522 miliarde de lei la finalul anului 2021, conform datelor publicate joi de Ministerul Finantelor.

- Ministerul Finantelor a luat de la banci 1,4 miliarde lei saptamana trecuta, prin licitatii la randamente intre 7,2% si 8%, potrviit Ziarului Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2023 s-a incheiat cu un deficit de 0,25% din PIB, respectiv 4,02 miliarde de lei pe fondul unor rambursari de TVA mai mari cu 59,8%, al incetinirii veniturilor din accize la tutun, al unui volum mai mare de decontari de bunuri si servicii pentru…