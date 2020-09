Stiri pe aceeasi tema

- Datoria guvernamentala a depașit 42% din PIB, la finele lunii iulie 2020, de la 35% din PIB anul trecut, pe fondul cheltuielilor generate de pandemie Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) totaliza, la finele lunii iulie 2020, 444,399 miliarde de lei, respectiv 42,2% din PIB, fata de…

- Citu: Romania trebuie sa respecte o datorie publica de 60% pentru a intra in zona euro. Suntem departe de aceasta cifra Romania trebuie sa respecte o datorie de publica de 60% pentru a intra in zona euro, iar in prezent aceasta este fluctuanta și departe de aceasta cifra, a declarat ministrul Finantelor…

- Datoria guvernamentala a urcat la aproape 36% din PIB, dupa prima luna de pandemie Datoria guvernamentala totaliza, la finele lunii aprilie 2020, 405,135 miliarde de lei, respectiv 35,9% din PIB, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Din aceasta, suma de 18,98 miliarde de lei…