- Tarifele vamale recente anuntate de SUA vor costa compania suedeza Electrolux aproximativ 10 milioane de dolari in semestrul doi din 2018. Saptamana trecuta, Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China, in valoare de 200 de miliarde de dolari, pe care ameninta sa le…

- Statul roman vrea sa se asigure ca firmele care vor extrage gaze din Marea Neagra vor folosi firme autohtone si angajati romani si, de aceea, parlamentarii din Comisia de Industrii si Servicii vor sa introduca penalitati usturatoatre pentru companiile petroliere daca nu vor face acest lucru in anii…

- Iubitorii sportului cu balonul rotund din China vor cheltui pe durata Cupei Mondiale de fotbal, gazduita de Rusia in perioada 14 iunie - 15 iulie, peste 3 miliarde de yuani, adica aproximativ 469 milioane de dolari,...

- O subsidiara a controversatului grup CEFC Energy Group a intrat astazi in incapacitate de plata pentru ca nu poate plati o emisiune de obligatiuni ajunsa la maturitate, ceea ce pune sub semnul intrebarii viitorul unei entitati care cu doar cateva luni in urma a renuntat la achizitionarea unei participatii…

- CEFC Shanghai International Group, o filiala a China CEFC Energy, compania care vrea sa preia KMG International (fosta Rompetrol), a anuntat luni ca a ratat plata unor obligatiuni in valoare de 2,09 miliarde de yuani (327,3 milioane de dolari), intrand astfel in incapacitate de plata pe fondul masurilor…

- In timp ce investitiile straine in Romania au stagnat, in primele trei luni ale acestui an, datoria externa a tarii s-a majorat cu 2,05 miliarde de lei, iar deficitul de cont curent a crescut cu aproape 200 de milioane de euro, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Documentul care urmeaza sa fie aprobat de Banca Mondiala are drept obiectiv declarat ”demonstrarea unui nivel imbunatațit al capacitații de construcție a autostrazilor” de catre Romania. Costul asistenței este de 43,3 milioane dolari, cu 23% mai mult decat prevedea memorandumul aprobat de fostul guvern Mihai…