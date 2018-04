Datele Direcției Județene de Statistică nu arată bine deloc: Vasluiul a rămas de căruță Diferența intre nivelul de trai al vasluienilor și al celorlalți romani se adancește. Județul nostru este pe locul 35 la nivel național in clasamentul celor mai profitabile firme. In privința cifrei de afaceri totale, Vasluiul, cu 1,1 miliarde de euro, este pe ultimul loc in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (la egalitate cu Botoșaniul) și pe penultimul loc la nivel național (la egalitate cu Botoșani, Caraș-Severin și Giurgiu), inaintea Mehedințiului. Și in acest an, județul Vaslui ramane etalonul saraciei din Romania, daca ar fi sa ne luam dupa lefurile inregistrate oficial. Din pacate, omul de… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din Bucuresti au incasat, in medie, cate 3.116 de lei net pe luna in 2017, in crestere cu 7% fata de anul 2016, potrivit Institutului National de Statistica. Pe urmatoarele locuri in topul zonelor cu cele mai mari salarii din 2017 se afla Cluj (unde salariul mediu net a ajuns la 2.670 de lei…

- De fiecare data cand se produce o alunecare de teren, specialiștii spun ca una dintre cauze este despadurirea necontrolata a zonei. Cu atat mai importanta este o inițiativa de plantare de arbori.

- Reprezentanța Vaslui a USR și-a asumat o obligație morala: sa puna la punct in acest an detaliile organizatorice pentru lansarea la finele lui 2018, anul centenarului Marii Uniri, a concursului național de critica și istorie literara ”Nicolae Milescu Spatarul”. Zestrea culturala a județului s-ar putea…

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- In saptamana 12-16 februarie, in județul nostru au fost raportate 23 de noi imbolnaviri. Pentru a doua saptamana la rand, județul Vaslui se afla in topul infecțiilor cu rujeola, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) aferente perioadei 12-16 februarie.…

- Un oficial al statului vecin a fost implicat, joi, intr-un accident rutier, la Adunatii Copaceni, in Giurgiu, in urma caruia a avut nevoie de ingrijiri medicale. Consulul onorific al Bulgariei in Romania a ajuns pe mana medicilor bucuresteni, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in afara carosabilului,…

- Inca un capitol incheiat in viata fostului manechin, acum jucator de handbal, Iulian Stamate! De data aceasta, idila care a imbinat sportul cu politica a durat aproape doi ani, dar distanta a ”sugrumat-o”! El si iubita deputata, Mara Mares, si-au spus un ”PA” civilizat... El a plecat din Capitala, ea…

- Cotidianul.ro a realizat o analiza ampla a criminalitatii inregistrate in fiecare judet al Romaniei, pornind de la informatiile furnizate de Institutului National de Statistica (INS). Potrivit INS, rata criminalitatii reprezinta numarul persoanelor condamnate definitiv la 100.000 de locuitori. Maramures…