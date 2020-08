Stiri pe aceeasi tema

- AJF Dolj a anuntat deciziile luate de membrii Comitetului Executiv in cadrul ultimei sedinte cu privire la continuarea competitiilor judetene. Astfel, din pricina pandemiei de Covid-19, Liga a 5-a si campionatele de juniori vor fi inghetate. In tot acest timp, la Liga a 4-a, conducerea AJF Dolj le-a…

- ”Ciolacu trebuie sa-si ceara scuze romanilor! Datele oficiale confirma: masurile Guvernului luate la timp in perioada de stare de urgenta au mentinut puterea de cumparare pentru toti romanii”, afirma Florin Citu, luni, intr-o postare pe Facebook. El citeaza date de la INS conform carora ”In luna mai…

- Polul Sud nu este ferit de incalzirea globala: temperatura aici a crescut de trei ori mai rapid decat media mondiala in ultimii 30 de ani, din cauza fenomenelor naturale ‘probabil intensificate’ de schimbarile climatice, potrivit unui studiu publicat luni in revista Nature Climate Change, relateaza…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca obiectivul sau este sa reduca la minimum impactul negativ al crizei economice globale asupra economiei Romaniei, pana in prezent fiind luate cele mai bune masuri, lucru confirmat de datele oficiale. "Economia reala ma confirma! Am luat…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a confirmat faptul ca US Open se va desfasura la datele stabilie, 31 august - 13 septembrie, anunța news.ro."US Open va avea loc in Queens, NY, fara spectatori, in perioada 31 august - 13 septembrie. USTA va lua masuri de precautie extraordinare…

- Deficitul balanței comerciale a crescut cu aproape un mld. lei la patru luni, pana la peste 6 mld. lei. Exporturile au scazut cu peste 13% Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a crescut, in primele patru luni ale anului,comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu aproape 974 milioane de…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitatii modelul declarației pe proprie raspundere care trebuie completata de cetațenii care vor sa paraseasca localitatea in care au domiciliul, pe perioada starii de alerta. Din 15 mai, este permisa circulația in afara locuinței, in interiorul localitaților,…