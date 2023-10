Beijingul a respins criticile occidentale cu privire la parteneriatul sau in crestere cu Moscova, in lumina conflictului Rusiei din Ucraina. Beijingul insista ca legaturile nu incalca normele internationale, iar China are prerogativa de a colabora cu orice tara alege. Potrivit datelor vamale ale Chinei, cresterea exporturilor si importurilor Chinei cu Rusia, de la an la an, s-a accelerat in septembrie comparativ cu august. Valoarea comertului bilateral a crescut la 21,18 miliarde de dolari luna trecuta, fiind cea mai mare din februarie 2022, cand Rusia si-a inceput operatiunea militara in Ucraina.…