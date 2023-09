Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a declarat miercuri, 27 septembrie, la Digi24, ca 1 decembrie 2025, „un moment simbolic pentru noi”, va fi momentul cand „primii romani pot pași in SUA fara viza”.„Romania va accede cu siguranța in programul Visa Waiver in anul 2025. Sigur ca este un traseu…

- Cand vor purtea calatori romanii fara viza in SUA: Ambasadorul Statelor Unite in Romania a anunțat data Cand vor purtea calatori romanii fara viza in SUA: Ambasadorul Statelor Unite in Romania a anunțat data Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la București, a anunțat cand ar putea calatori romanii in…

- Cand vor putea calatori romanii fara viza in SUA? Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la București, a anunțat cand ar putea calatori romanii in Statele Unite ale Americii fara a mai avea nevoie de viza.Potrivit ambasadoarei, Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii,…

- Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA la București, a anunțat cand ar putea calatori romanii in Statele Unite ale Americii fara a mai avea nevoie de viza . Potrivit ambasadoarei, Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii, ”Visa Waiver Program” cel mai devreme la inceputul…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere la Palatul Victoria cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S. Kathleen Kavalec. Discuțiile au vizat identificarea de noi modalitați de intarire și aprofundare a Parteneriatului Strategic bilateral și, in special, a dimensiunii…

- In cadrul intalnirii, Nicolae Ciuca și Kathleen Kavalec au abordat in special provocarile de securitate din regiune, cu accent pe recentele atacuri rusești din sudul Ucrainei, in zona de frontiera cu Romania, pe care președintele Senatului le-a condamnat ferm.De asemenea, ambii oficiali au discutat…

- DNA are potentialul de a deveni un hub regional pentru expertiza anticoruptie, a afirmat, joi, procurorul-sef Marius Voineag, la o intalnire avuta cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec. CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO-VIDEO - A inceput ședința CSAT: se decid misiunile…

- Ambasadorul SUA, la București, Kathleen Kavalec, lauda determinarea Romaniei de a fi alaturi de Ucraina in susținerea acesteia impotriva Rusiei, conform jurnalul.ro . Determinarea Romaniei de a fi alaturi de Ucraina și de partenerii NATO in apararea democrației, a pacii internaționale și a securitații…