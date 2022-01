Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis din nou sa frâneze inflatia care a atins peste 21% pe parcursul unui an în noiembrie si reduce zilnic puterea de cumparare a turcilor, transmite digi24.ro. "Am facut sa scada inflatia la 4% când am ajuns la putere.…

- Analistii intervievati de Reuters anticipau o inflatie de 4,5%. In octombrie, inflatia a fost de 4,1%. Preturile mari ale energiei au avut cea mai mare contributie la inflatie. Potrivit Eurostat, pretul energiei se indreapta in noiembrie spre cea mai mare crestere anuala a sa, de 27,4%, dupa un avans…

- Deși inca nu se observa ca inflația, care a crescut puternic, sa tempereze consumul, probabil ca salariile reale vor inregistra o ușoara scadere din cauza creșterii indicelui prețurilor de consum (IPC), este de parere Ciprian Dascalu, Economist-șef al...

- Dolarul a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, dupa informatia din ziua precedenta referitoare la cea mai mare crestere a preturilor de consum din Statele Unite din ultimii 30 de ani, pietele anticipand majorari ale dobanzilor din SUA anul viitor, transmite Reuters preluat de…

- Scumpirile vor continua pana la finalul anului acesta, ducand rata inflației in jurul cifrei de 8%, iar in cel mai rau scenariu ar putea fi depașit și acest numar, potrivit lui Valentin Tataru, economist-șef al ING Bank.

- Inflația a crescut in septembrie in cel mai rapid ritm din ultimii 30 de ani, in ciuda scaderii veniturilor personale, a anunțat Departamentul pentru Comerț al SUA, citat de CNBC. Inflația a crescut cu 0,3%...

- Prețul benzinei in Romania a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani, dupa ce s-a aflat pe un trend ascendent de la inceputul anului. Prețul motorinei a avut și el o evoluție constanta in 2021 și a atins recent maximul ultimilor 3 ani. Potrivit datelor Peco-online , prețul mediu al benzinei in…

- Prețul benzinei in Romania a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani, dupa ce s-a aflat pe un trend ascendent de la inceputul anului. Prețul motorinei a avut și el o evoluție constanta in 2021 și a atins recent maximul ultimilor 3 ani.