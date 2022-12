Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Sandu Golcea, profesor de fizica la Colegiul C.D. Loga și unul din cei mai respectați și indragiți dascali romani pentru performanțele deosebite obținute cu elevii sai, cat și cu cei din mai multe țari straine pe care i-a pregatit pentru diferite olimpiade, a fost ales la cel de-al IX-lea congres…

- Un elicopter la bordul caruia se aflau doua persoane, un instructor și elevul sau, a aterizat forțat, vineri, pe un camp din județul Timiș, in apropiere de Timișoara. In urma incidentului nu au fost victime.

- CODRU Festival este singurul festival din Timișoara nominalizat la European Festival Awards, la categoria Best Medium Sized Festival. Acest premiu este o recunoaștere a celui mai bun festival cu capacitatea intre 10.000 și 39.999 de participanți. Gala de decernare a premiilor va avea loc in data de…

- Miercuri, la Timișoara s-a aflat Alfredo Durante Mangoni, ambasadorul Italiei in Romania. Oaspetele a vizitat Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, unde a purtat mai multe discuții de afaceri. Diplomatul a fost insoțit in vizita sa de Vincenzo Tamarindo – Secretar I al Ambasadei, Gabriella…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este prezenta in clasamentul internațional Best Global Universities Rankings 2023 pe a doua pozitie la nivel național, cu domeniul Fizica, ocupand la nivel național, in topul general, locul al treilea. Topul este realizat de US News & World Report din Statele…

- Furnizorul din industria automotive Hella spune ca angajeaza in cele doua noi centre de dezvoltare, la Oradea si Iasi, specialisti din domenii precum automatica, calculatoare, matematica, electrotehnica si electronica, telecomunicatii si fizica. In total, se vor crea aproximativ 400 de locuri de munca.…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” este, din nou, invitat la festivalurile internaționale de gen din țara. Astfel, spectacolul „Viața de chibrit”, regia Radu Dinulescu, va fi prezent pe scenele festivalurilor din Timișoara, Iași și Cluj-Napoca, dupa urmatorul program: 4 octombrie 2022, orele 12:00 – Festivalul…