- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru Craciun. Atmosfera va fi mohorata in majoritatea regiunilor țarii, inclusiv in Banat, insa vom avea parte de temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada.

- Scaderea drastica a temperaturilor din ultima perioada are un impact greu asupra celor pentru care strada a devenit „acasa”. Polițiștii locali din Pitești ii monitorizeaza indeaproape și, pentru cei care nu doresc sa mearga la centrele dedicate persoanelor fara adapost, gasesc alte modalitați de ajutorare.…

- Suporterii echipei de fotbal Politehnica Timisoara organizeaza cea de-a 13-a editie a Actiunii de Craciun. Prin intermediul acesteia, an de an, cei de la Druckeria au adus un zambet copiilor si familiilor mai putin avute din vestul tarii. Anul acesta vor fi vizitate comunele Barna, Tomești și Jdioara.…

- CARAS-SEVERIN – La sfarsitul saptamanii trecute a debutat campania „Dar din Dar“, editia de iarna. Voluntarii de la Acasa in Banat au impartit pachete cu alimente in patru localitati din judet! Echipa de la Acasa in Banat a facut primele deplasari in Caras-Severin, in cadrul Campaniei „Dar din Dar“.…

- Muzeul de Arta Constanta organizeaza vineri, 9 decembrie 2022, incepand cu ora 13.00, atelierul de creatie artistica intitulat "Povestea si magia bradului de Craciun". Actiunea face parte din proiectul "Lumea magica a formelor si culorilor", pe care Muzeul de Arta Constanta il implementeaza, in perioada…

- Punctul.ro a surprins marți seara moșii pe motociclete care impart dulciuri in oraș. Acțiunea face parte dintr-un eveniment mai amplu care se va organiza in data de 11.12.2022 intitulat "Mosii pe motociclete". Mosii vor venii pe motociclete in centrul orasului Targu Mures pentru a se intalnii cu toții…

- Asociația Suporterilor Timișoreni „Druckeria” continua traditia „Actiunii de Craciun”. Anul acesta fanii vor sa reabiliteze un spatiu vechi din curtea aferenta clinicii Pediatrie Bega, unitate spitaliceasca aflata in apropierea arenei „Stiinta”. Cu sprijin desigur, sustinatorii lui Poli vor sa transforme…

- Un numar de 1906 aplicanți s-au inscris pentru șansa de a primi granturi IMM de cate 50.000-500.000 EUR in cadrul Acțiunii 4.1.1 Bis, pentru retehnologizarea firmelor din sectoarele construcțiilor și industriei alimentare.