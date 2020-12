Darurile oferite din dragoste nu au preț Cu mare bucurie am pașit și in acest an in casa aproapelui. Nu pentru a le da binețe ori pentru a rastalmaci sensul vremurilor pe care le traim, ci pentru a impartași cu ei bucuria darului. Pentru al patrulea an consecutiv, domnul Nicușor Moise – președinte al Asociației „Dacia noastra” […] Articolul Darurile oferite din dragoste nu au preț apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Ziua Armatei Romane” va fi marcata la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului, printr-o slujba de pomenire care va avea loc maine, ora 16.00, la inițiativa Asociației „Calea Neamului”, pentru a marca timpul trecut de cand Armata Romana, in 25 octombrie 1944, a eliberat Transilvania…

- „Ziua Armatei Romane” va fi marcata la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului, printr-o slujba de pomenire care va avea loc maine, ora 16.00, la inițiativa Asociației „Calea Neamului”, pentru a marca timpul trecut de cand Armata Romana, in 25 octombrie 1944, a eliberat Transilvania…

- Asociația GRIT a sarbatorit in avans Ziua Armatei, vineri, 23 octombrie, la Monumentul Ostașului Roman din Voineștii Covasnei, aducand un omagiu Eroilor Armatei Romane cazuți la datorie. La eveniment au participat, alaturi de reprezentanții Asociației covasnene GRIT, elevi de la Școala Gimnaziala „Avram…

- „Ziua Armatei” va fi marcata la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului, printr-o slujba de pomenire care va avea loc maine, ora 16.00, la inițiativa Asociației „Calea Neamului”, pentru a marca timpul trecut de cand Armata Romana, in 25 octombrie 1944, a eliberat Transilvania de Nord…

- Inginerul aeronautic Jakab Barna, in varsta de 29 de ani, este propus pentru functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean (CJ) Covasna, urmand sa preia locul detinut in ultimii patru ani de Gruman Robert. „Propunerea mea pentru cei doi vicepresedinti va fi domnul Henning Laszlo, unul dintre actualii…

- In cazul in care te-ai saturat de cozile de la centrele de xeroxare, solutia ideala o reprezinta achizitia unei imprimante. Aceasta iti va fi de folos pe termen lung, mai ales in cazul in care lucrezi de acasa sau ai de listat multe documente pentru scoala sau facultate. Tocmai din acest motiv este…

- Vineri – 9. Octombrie 16:30 – Mulan – SUA, aventuri, familie, drama, 120 min., 3D, – dublaj maghiar, AG 16:45 – Mulan – SUA, aventuri, familie, drama, 120 min., 3D, – subtitrare romana, AG 19:00 – Dupa ce ne-am certat – SUA, drama, romantic, dragoste, 105 min. – dublaj maghiar, AP-12 19:15 – Un hoț…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bațani au depistat in localitatea Herculian, pe DC 45, in cursul zilei de marți 6 octombrie a.c., doua autoturisme cu numar de inmatriculare provizoriu care aveau termenul de valabilitate expirat. In urma verificarilor, polițiștii au stabilit ca cei doi barbați,…