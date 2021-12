Dăruiește zâmbet pentru un suflet Moș Craciun a ajuns la copiii Școlii Gimnaziale Speciale Sf-Gheorghe, nu l-a impiedicat nici pandemia nici restricțiile. Sa iți dorești sa faci o bucurie in prag de sarbatori unui copil chinuit de boala sau de soarta nedreapta este o calitate umana cu care te naști. Un astfel de om special se afla in mijlocul cadrelor […] Articolul Daruiește zambet pentru un suflet apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

