Stiri pe aceeasi tema

- PNL Bucuresti condamna multiplele nereguli aparute in procesul de numarare a voturilor la alegerile locale, in Capitala, in special in Sectorul 1 si in Sectorul 5, potrivit unui comunicat de presa. Sursa citata mai spune ca „PSD isi bate joc de voturile bucurestenilor, demonstrand ca a ramas acelasi…

- O tanara de 25 de ani a fost ranita in urma unui accident produs in acesta dimineata, pe DJ 546, intre Slatina si Brebeni. Politistii au stabilit ca soferul masinii in care se afla tanara a pierdut controlul directiei si s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in acesta dimineata, in apropiere de municipiul…

- Pompiliu Ciolacu Junior a trecut examenul pentru sefia Directiei de Cultura Gorj. In urma concursului desfasurat ieri la Bucuresti, Pompiliu Ciolacu a obtinut 94 de puncte din 100 la proba scrisa si maximul de puncte la proba orala, fiind si singurul...

- Medicul Raluca Ologu, șefa secției de Anestezie-Terapie Intensiva de la Maternitatea Bucur din București, desemnata maternitate pentru pacientele COVID, este infectata cu coronavirus și internata la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din București. Personalul Maternitații Bucur așteapta acum…

- In cauza, mai multe persoane fizice sunt banuite ca ar fi produs si comercializat, prin intermediul unor societati comerciale detinute de persoane interpuse, fara bonitate materiala, produse de curatenie, igiena si alcool sanitar contrafacute, care reprezinta un pericol social pentru sanatatea si integritatea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges a decis, vineri seara, instituirea carantinei in comunele Balilesti si Darmanesti, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19. Potrivit hotararii CJSU Arges, carantina zonala se instituie pentru o perioada de 14 zile, incepand din 1 august,…

- Sase persoane au fost arestate preventiv in dosarele de evaziune fiscala in care doua grupari sunt suspectate ca foloseau firme-fantoma pentru achizitia de marfuri, dosare in care au avut loc 49 de perchezitii, in Bucuresti si in mai multe judete.”In urma perchezitiilor efectuate ieri (luni…

- Un tanar din Buzau care ar fi creat o pagina web pe care vindea subiecte despre care pretindea ca ar urma sa fie date la examenul de Bacalaureat din acest an a fost prins de politisti, fiind cercetat sub control judiciar pentru frauda informatica. Dupa ce victimele plateau pentru subiecte, el intrerupea…