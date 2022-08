Stiri pe aceeasi tema

- Sunscreen Film & Arts Festival anunța programul complet al primei ediții, care va avea loc intre 8 – 11 septembrie la Constanța. Invitatul special al evenimentului va fi actorul de origine sarba Darko Peric, cunoscut publicului din Romania din serialul spaniol La Casa de Papel (Netflix), unde l-a jucat…

- București, 19 august 2022. Prima ediție Sunscreen Film & Arts Festival va avea loc intre 8 și 11 septembrie la Constanța și va aduce in fața publicului de la malul marii cele mai așteptate producții cinematografice romanești ale anului, alaturi de regizor

- Prima ediție Sunscreen Film & Arts Festival va avea loc intre 8 și 11 septembrie la Constanța și va aduce in fața publicului de la malul marii cele mai așteptate producții cinematografice romanești ale anului, alaturi de regizori și actori, dar și filme internaționale precum Ticket to Paradise, noua…

- Prima ediție Sunscreen Film & Arts Festival va avea loc intre 8 și 11 septembrie la Constanța și va aduce in fața publicului de la malul marii cele mai așteptate producții cinematografice romanești ale anului, alaturi de regizori și actori, dar și filme internaționale precum Ticket to Paradise, noua…

- Cea de-a treia zi din calatoria in lumea magica a universului UNTOLD a fost o experiența incredibila traita de cei peste 95.000 de fani ai festivalului veniți din peste 100 de țari ale lumii. Mainstage-ul UNTOLD a parut un taram uriaș al bucuriei și al emoției traite alaturi de cei mai mari artiști…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, la Constanta, cu prilejul mesei rotunde „Black Sea Security Summit”, ca NATO va continua sa sustina Ucraina si ca zona Marii Negre ramane una strategica in contextul militar actual. Oficialul a mentionat, totodata, ca Rusia reprezinta…

- sursa foto: TIFF Un nou festival de film organizat de TIFF va avea loc in aceasta vara la Constanța, pe malul marii. Sunscreen Sunscreen va avea proiecții in aer liber și in cinema, cine-concerte și ateliere, transmite Actual de Cluj. Orgaizatorii au anunțat prima ediție a Sunscreen Film & Arts Festival…

- Faza finala a European Cup FIBA 3x3 va avea loc la Graz, in Austria, in perioada 9 11 septembrie. In urma calificarilor de la Constanta, au obtinut biletul catre turneul final al Campionatului European de baschet 3X3 Romania, Polonia, Estonia la feminin , Polonia si Muntenegru la masculin . In formula…