Stiri pe aceeasi tema

- Farfarello revine in Timișoara, de data aceasta in varianta de proiect acustic. Concertul va avea loc vineri, in 2 februarie, la Nemesis Art Club (Bastionul Maria Theresia), incepand cu ora 20. Farfarello – Solo zu 2’t este un proiect acustic care cuprinde vioara, blockflote și chitari acustice pe șase…

- Mii de persoane fericite au cantat la unison “Zora je” și “Doslo doba” vineri seara, 5 ianuarie, la concertul susținut de sarboaica Neda Ukraden in Piața Victoriei, din Timișoara. A fost un inceput bun pentru Craciunul dupa calendarul pe stil vechi.

- Primul concert in Timișoara din acest an susținut de formația Robin and the Backstabbers va fi un eveniment dedicat exclusiv elevilor și studenților. Concertul va avea loc in data de 12 ianuarie de la ora 17.30 la D’Arc, iar accesul in sala se va face pe baza carnetului. In aceeași zi, de la ora 20.30…

- Formația timișoreana Imund a lansat videoclipul piesei „Trezit”, realizat cu ocazia celui mai recent concert susținut de baieți in Timișoara in cadrul unei seri speciale dedicata eroilor Revoluției din 1989, la Nemesis Art Club. Sub genericul „Eroii nu au moarte!”, evenimentul a debutat cu un recital…

- Primaria si Consiliul Local Sag, impreuna cu Parohia Ortodoxa Sag organizeaza vineri, 22 decembrie, de la ora 18.00, evenimentul Concertul de colinde – Alaiul Colindatorilor „Colindam Domnului Bun”. Concertul va avea loc la Caminul Cultural Sag, invitati fiind: Corul „Lira” Timisoara, Perfect Music…

- Timișoara va comemora evenimentele din Decembrie 1989 cu un spectacol special, intitulat Recviem pentru Revolutie, informeaza Rador Radio Romania.Concertul reprezinta o colaborare a artiștilor romani și straini din țarile in care au avut loc revoluții in epoca prabușirii comunismului. „Recviem…

- Recitalurile formației Nightlosers sunt remarcabile pentru originalitatea cu care muzicienii trateaza cover-urile și declanșeaza de fiecare data o distracție pe cinste. Așa s-a intamplat și duminica seara la Porto Arte din Timișoara, unde baieții au etalat un program memorabil in care franturi de piese…