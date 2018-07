Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a sustinut luni seara la Antena 3 ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare.

- Economia României sau &"tigrul Europei&", cum îi place premierului Viorica Dancila sa o numeasca, atârna greu. În buzunarele lui Liviu Dragnea și ale membrilor Guvernului.

- Romania este o țara demna de toate paradoxurile economice: avem una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeana, insa 3,4 milioane de conaționali au parasit țara in cautarea unui trai mai bun, echivalentul a 17% din populație. Singura țara care ne depașește este Siria, țara devastata…

- In 2016, in UE au fost produse peste 527 de miliarde de tigari, cu 36 de miliarde de mai putine decat in 2015 si cu aproximativ o treime (aproape 300 de miliarde) sub productia inregistrata in urma cu zece ani.Productia UE in 2016 a reprezentat echivalentul a 1.000 de tigari, sau aproximativ…

- Razboiul dintre Banca Nationala a Romaniei (BNR) si Guvern, in contextul discutiilor purtate cu liderul PSD Liviu Dragnea, a fost unul mai degraba mediatic, iar cele doua parti nu ”s-au luat niciodata de par”, a afirmat luni guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, transmite…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a spus, la finalul întrevederii avute cu premierul Viorica Dancila, ministrul Finanțelor, și șeful BNR, Mugur Isarescu, ca prețurile au crescut din cauza unor ”factori externi”. ”Sunt…

- Camera Deputatilor anunta, dupa discutiile care au avut loc intre conducerea BNR si premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Liviu Dragnea, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici si consilierul premierului, Darius Valcov, ca „s-a subliniat faptul ca o mare parte din cresterea preturilor inregistrata…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca "a convocat-o la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila, declarand, joi seara, la Antena 3, ca "a inventat un conflict" intre Guvern si Banca Nationala, iar "asa ceva nu poate fi acceptat". "Nu putem sa continuam…