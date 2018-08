Darius Vâlcov despre lipsa autostrăzilor: 48 de studii de fezabilitate pentru un nod Darius Valcov a vorbit despre piedicile care au ținut in loc construirea de autostrazi, interesele și banii care se pierd pe studii de fezabilitate refacute de zeci de ori in zadar. "Cand vorbiți de infrastructura trebuie sa ne ducem in spate și sa vedem de ce nu se pot face autostrazi in Romania. Pai nu se poate face pentru ca va dau un singur exemplu, nodul Dobra, care este pe o autostrada in Romania, cred ca Lugoj-Deva. Acest nod a fost uitat atunci cand trebuia sa se faca studiul de fezabilitate și constructorul a constatat ca lipsește nodul de legatura. 'Pai fa un studiu de fezabilitate',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

