Darius Vâlcov, achitat definitiv într-un dosar de mită Curtea de Apel Craiova a dispus, joi, achitarea definitiva a lui Darius Valcov, intr-un dosar in care fostul ministru de Finante a fost trimis in judecata pentru instigare la dare si luare de mita. In acelasi dosar au fost achitati alti trei inculpati: Eduard Cincu, subinginer cadastru la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Olt, Mircea Dogaru, jurist la o firma de cadastru, si Elena Marinela Calota-Salcianu, administrator al SC Millenium Topographica SRL. Darius Valcov si ceilalti inculpati primisera decizii de achitare si la instanta de fond – Tribunalul Gorj, decizie mentinuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

