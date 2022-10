Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul echipei FCSB, Darius Olaru, este de parere ca vicecampioana Romaniei poate sa-si ia revansa in meciul cu Silkeborg, dupa ce danezii s-au impus pe teren propriu, in meciul tur, cu scorul de 5-0. “Stiu ca ne asteapta un meci foarte dificil, cu un adversar bun, caruia ii place sa aiba posesia,…

- FCSB a jucat in deplasare la Ploiești un meci extrem de important atat pentru Nicolae Dica cat și pentru elevii sai care aveau nevoie sa sparga gheața in deplasare, in noul sezon din Superliga.

- Vitalie Damașcan traverseaza o perioada frumoasa a sezonului in tricoul noii echipe FC Voluntari, vineri reușind sa marcheze in al doilea meci consecutiv al echipei sale, in Superliga romaneasca.

- Farul este una dintre surprizele noului sezon din Superliga, iar echipa este pe prima pozitie in clasament dupa 11 etape disputate. O componenta cheie este campania de transferuri din vara, in care Gica Hagi a adus cativa jucatori experimentati, carora a reusit sa le dea incredere si sa ii ridice la…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1, duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, impotriva FCSB-ului, și a urcat pe locul 4 in Superliga. Golurile au fost marcate de Bogdan Mitrea (’32 – penalti) și Razvan Oaida (’66 – autogol), pentru olteni, respectiv Andrea Compagno (’45+6 – penalti), pentru…

- Conducerea clubului FC Rapid Bucuresti a anuntat, luni, 5 septembrie, ca si-a asigurat serviciile fotbalistului belgian Xian Emmers (23 de ani), care a evoluat pana acum de la Roda Kerkrade, in liga a doua din Olanda. Jucatorul belgian a semnat cu gruparea din Giulesti un contract valabil pentru urmatoarele…

- FCSB nu-l va avea la dispoziție pe mijlocașul Darius Olaru (24 de ani) pentru returul cu Viking, din play-off-ul Conference League, iar Ilie Dumitrescu ii da un sfat lui Nicolae Dica. Viking - FCSB (2-1 in tur), returul play-off-ului Conference League, e programat joi, 25 august, de la ora 20:00 (ora…

- FCSB - Chindia. In minutul 90+4 Darius Olaru (24 de ani), mijlocașul roș-albaștrilor, a ratat incredibil cu poarta goala, dupa o pasa excelenta a lui Octavian Popescu. Intrat la pauza meciului cu Chindia, cand FCSB era condusa cu 2-0, deși evolua cu un om mai puțin, Olaru a fost unul dintre cei mai…