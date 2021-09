Dario Bonetti nu mai este antrenorul echipei FC Dinamo, a anunțat, duminica seara, Razvan Zavaleanu, administrator judiciar al clubului bucureștean.



"Nu mai este începând de acum vreo doua ore. Am avutt un motiv foarte bine întemeiat, am asteptat sa se rezolve amiabil problema pe care o aveam si cum acest lucru nu s-a întâmplat... Am trimis o propunere de reziliere, un act de reziliere bilateral, pe care nu l-a mai semnat. S-a asteptat încheierea amiabila a acestei situatii, dar cum acest lucru nu s-a întâmplat pâna la urma a trebuit…