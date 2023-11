Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Lupu este incarcerat la Penitenciarul Rahova, dupa ce in anul 2001 s-a urcat in mod repetat la volanul mașinii, deși nu avea permis de conducere. Fostul fotbalist va sta in spatele gratiilor timp de 7 luni și 10 zile pentru faptele sale. Danuț Lupu nu a fost vizitat de soția lui pana acum. Iata…

