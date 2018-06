Nunta mare in lumea politica din Iasi. Fiica presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Iasi si al filialei PSD Iasi se va casatori peste cateva saptamani, la eveniment fiind invitati mai multi politicieni si afaceristi din Iasi. Laura Deniss, cea care a preluat o parte din afacerile tatalui sau, se va casatori in data de 22 iulie cu Bogdan Stefan Vasilescu, un tanar iesean, scolit si in strainatate, implicat deja in mediul de afaceri. La nunta celor doi &i (...)