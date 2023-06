Stiri pe aceeasi tema

- Distribuitorul francez Carrefour a inceput, in aceasta saptamana, sa reduca preturile cu aproximativ 10% in medie, la un numar de aproximativ 500 de produse, in ideea de a-i ajuta pe cumparatorii francezi sa faca fata costului ridicat al vietii, a declarat miercuri un purtator de cuvant de la Carrefour,…

- Comunicat de presa| Calin Matieș, senator PSD: „Puțini știu ca Radu Oprea este omul care mi-a fost alaturi din prima zi a mandatului de senator” Comunicat de presa| Calin Matieș, senator PSD: „Puțini știu ca Radu Oprea este omul care mi-a fost alaturi din prima zi a mandatului de senator” Il felicit…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat sesiunea de tranzactionare in scadere cu 1,1%, toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile auto au condus pierderile, cu un declin de 2,5%, in timp ce actiunile companiilor de produse chimice au scazut cu 2%. Dupa ce a trecut marti…

- Contractele futures pe țițeiul WTI au inversat caștigurile timpurii pentru a tranzacționa puțin sub 73 de dolari pe baril luni, 29 Mai, 2023. Aceasta vine ca urmare a mulțumirii investitorilor. Aceștia au salutat o ințelegere provizorie privind plafonul datoriei SUA. Cu toate acestea, au persistat ingrijorarile…

- Doi producatori de baterii pentru vehicule electrice planuiesc sa cheltuie aproximativ 10 miliarde de euro pentru fabrici din Europa, dupa ce Europa a relaxat regulile privind ajutorul de stat pentru proiectele din industria ecologica in incercarea de a castiga cursa de subventii cu SUA, transmite Reuters.…

- Coca-Cola a obtinut rezultate financiare peste asteptarile analistilor in primul trimestru, datorita mentinerii cererii pentru sucurile sale carbogazoase si a unor majorari de preturi multiple, pentru a combate preturile mai mari ale materiilor prime si ale transporturilor, transmite Reuters.Compania…

- Un șofer moldovean ce conducea un autocamion cu numere romanești a fost prins in Franța in timp ce transporta 12 tone de tutun de contrabanda. Mai exact, este vorba de 600.000 de pachete cu țigari in valoare de sase milioane de euro, transmite Echipa.md. Presa din Franța scrie ca autocamionul venea…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1 cent, la 84,94 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au incheiat in urcare cu 29 de centi, sau cu 0,4%, la 80,71 dolari pe baril. ”Va trebui sa vedem ca cererea se mentine si creste,…