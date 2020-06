Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Barbatul care a violat și ucis o femeie de 91 de ani din Aiud, trimis in judecata: Ce pedeapsa risca pentru acuzația de omor calificat Un tanar in varsta de 28 de ani, care a violat o femeie de 91 de ani, a fost trimis in judecata la Tribunalul Alba pentru omor calificat, dupa ce femeia…

- Potrivit IPJ Buzau, un tanar de 19 ani este acuzat ca, in noaptea de 13 spre 14 aprilie, a mers la un magazin din comuna Merei de unde a vrut sa cumpere tigari. Magazinul era inchis, asa ca indivul a intrat prin efractie, furand tigari, alte produse, dar si bani din incasari. Ulterior, a mers la bunica…

- Un barbat acuzat ca a violat-o in mod repetat pe fiica sa in varsta de 15 ani a fost arestat preventiv, a anuntat, marti. Parchetul de pe langa Judecatoria Brezoi, intr-un comunicat remis AGERPRES.Anchetatorii au stabilit ca faptele s-au produs in perioada ianuarie 2019 - februarie 2020, mama…

- Conform publicației Ole, fostul rugbist a calatorit pe un vas alaturi de alte 423 de persoane. Aratand simptome in timpul calatoriei, autoritațile din Buenos Aires l-au testat pe acesta la sosirea in Argentina, iar rezultatul a fost pozitiv. Acum, toți cei care se aflau pe vas alaturi de el sunt suspecți…

- Luca Singerman, fost rugbist de 22 de ani care a calatorit din Uruguay in Argentina fara sa anunțe ca are simptome caracteristice COVID-19, a fost depistat pozitiv cu noul virus și acum risca ani grei de inchisoare. Conform publicației Ole, fostul rugbist a calatorit pe un vas alaturi de alte 423 de…