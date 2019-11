Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca, a declarat, in noaptea de duminica spre luni, ca rezultatul votului din judet confirma ca presedintele Klaus Iohannis se bucura de o incredere foarte mare in fata aradenilor. "Vrem sa multumim cetatenilor din Romania si sa le multumim aradenilor.…

- Toata campania lui Klaus Iohannis este construita pe un fals. Pe utopia numita ”Romania normala”, scrie jurnalistul Cornel Nistorescu in Cotidianul. Pornind de la acest slogan de campanie al liderului de la Cotroceni care mai vrea un mandat, Nistorescu se intreaba cat de normala este o țara in care…

- "Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…

- Vicepremierul Mihai Fifor a afirmat ca au trecut 5 zile de la decizia Curtii Constitutionale si 26 de zile de cand presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa faca numirile ministrilor interimari si a mentionat ca "din cauza blocajelor presedintelui Romania investeste mai putin, absoarbe mai putini…

- Peste 46.500 de semnaturi au fost stranse in judetul Maramures pentru candidatura lui Klaus Iohannis la presedintia Romaniei, din totalul de peste 2,2 milioane. Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca acest este un semn ca maramuresenii si romanii au incredere in presedintele tarii. “Din…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, si-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. Dupa inregistrarea candidaturii, presedintele a lansat un atac dur la adresa PSD, despre care a afirmat ca a produs o imensa paguba si sustinand ca a reusit sa previna foarte…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca votul din COREPER pentru Laura Codruta Kovesi este o victorie imensa pentru Romania, la care a contribuit decisiv presedintele Klaus Iohannis, alaturi de liderii si europarlamentarii PNL.

- Prezent la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal, presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidentiale din aceasta toamna, a lansat un atac la adresa guvernarilor PSD si le-a cerut tinerilor liberali sa se implice si sa lupte astfel incat partidul sa castige toate alegerile…