Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 2 WTA) disputa in urma cu zece ani, pe 1 martie 2010, prima ei finala WTA din cariera, la Fes (Maroc). Romanca avea atunci 18 ani, se afla pe locul 143 WTA și era doar pentru a treia oara pe tabloul principal al unei competiții WTA. A pierdut insa in finala in fața jucatoarei Iveta…

- Un grup de oameni de știința francezi de la Universitatea din Provence a constatat ca coronavirusul moare in totalitate daca este expus la o temperatura de 92 de grade timp de 15 minute. Concluziile specialiștilor au fost publicate pe resursa bioRxiv, care publica materiale științifice, transmite ria.ru…

- Pasiunea lui Smiley pentru muzica a inceput din copilarie, cand parinții i-au daruit o chitara. Așa a inceput drumul lui profesional, astazi numarandu-se printre cei mai iubiți cantareți, dar și apreciați compozitori și producatori. De 10 sezoane, artistul este amfitrionul show-ului "Romanii au talent"…

- Oamenii mor pe capete din cauza coronavirusului, iar personalul medical e depașit. Un medic din Marea Britanie a povestit ca a ajutat la mutarea a 40 de trupuri neinsuflețite, ceea ce a fost extrem de dureros, mai ales ca pe unii dintre pacienții decedați ii cunoștea.

- Un sud-coreean care canta la vioara acasa si difuza totul pe retelele sociale, pentru a linisti oamenii in timpul pandemiei de coronavirus, a fost rugat de un spital sa faca acelasi lucru pentru pacientii bolnavi de coronavirus. Barbatul a acceptat.Won Hyung-joon canta la vioara acasa, pentru a calma…

- Aimee Anne Duffy (Duffy) a revenit in muzica cu o noua piesa care, "cel mai probabil, nu va fi lansata niciodata . Artista a dezvaluit ca a luat o pauza de 10 ani in muzica dupa ce, la sfarșitul primului deceniu al anilor 2000, a fost sechestrata și violata.

- Formatia Vita de Vie va lansa, miercuri, cu usile inchise, noul single "84 - 85 (Muzica nu moare niciodata)", o preluare a melodiei "84 - 85" de la Subcarpati, in incercarea de a se adapta noilor conditii impuse de situatia actuala, pandemia de coronavirus.

- Cand creezi un lucru cu propriile maini, creezi, de fapt, o magie. Este crezul care a purtat-o pe Ramona Mironeasa pe drumul unei afaceri care se impleteste cu pasiunea si, mai mult, incurajeaza oamenii sa isi urmeze propriile pasiuni. Ramona Mironeasa a fost mereu indragostita de crosetat. Isi aminteste…