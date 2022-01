Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia sau creșterea constanta a prețurilor nu reprezinta nicidecum cea mai mare problema cu care se confrunta Ileana Stana și soțul ei, Andrei Ionescu. Izolați oarecum de lume, cei doi ii duc dorul baiatului lor, stabilit de mulți ani in SUA. Intr-un interviu acordat recent pentru impact.ro, tatal…

- Victor Socaciu a murit ieri in urma unor probleme de sanatate, insa puțini știu insa ca artistul a mai avut probleme de sanatate și in urma cu mai mulți ani, atunci cand i s-a facut un transplant de rinichi. Cantarețul a trait cu rinichii unei fetițe de 10 ani, aflate in moarte clinica.

- Un roman traiește de 15 ani intr-un oraș aflat in estul Siberiei, acolo unde temperaturile scad cu mult sub cele de ingheț. Marius Giura locuiește in capitala Republicii Buryatia, Ulan-Ude. Temperaturile ajung la -30 de grade Celsius In orașul din estul Siberiei locuiesc aproximativ 450.000 de oameni,…

- Elena Marin a fost una dintre cele mai puternice concurente de la „Survivor Romania”. Dansatoarea a ajuns pana in semifinala, insa nu le-a putut face fața lui Andrei Dascalu și lui Zanni. A fost eliminata, iar dupa emisiunea concurs s-a confruntat cu grave probleme de sanatate, recent a fost operata.…

- Benone Sinulescu, in intreaga sa cariera de aproape 58 de ani, a avut mai multe proiecte de succes. Printre acestea, proiectul demarat cu cei de la Ro-Mania, a prins rapid, mai ales la publicul tanar. Ionuț Voicu, un bun prieten și colaborator al regretatului solist, și-a impartașit amintirile cu „Nea…

- Georgiana Lobonț s-a luptat cu probleme grave de sanatate. Interpreta de muzica populara a fost la un pas sa iși piarda vocea, așa ca nu mai știa ce sa faca pentru a trece peste provocarile din viața ei. In cele din urma, aceasta a apelat la ajutorul medicului care s-a ocupat de Celine Dion. Ce […]…

- Eliza Natanticu de la Asia Express a trecut prin clipe grele in urma cu mai mult timp, asta deoarece vedeta a avut probleme de sanatate ce au dus-o chiar pana la operație. Concurenta a precizat ca a avut parte de doua intervenții chirurgicale, asta dupa ce a luat și o bacterie din spital.

- Ziua de 1 noiembrie e una speciala pentru Gabriel Cotabița, caci este cea in care s-a nascut. Astazi, cantarețul a implinit 66 de ani și chiar de ziua lui a facut declarații despre viitorul lui, despre planurile pe plan profesional pe care le are. De curand, Gabriel Cotabița a avut probleme de sanatate…