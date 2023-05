Stiri pe aceeasi tema

- Silvia Dumitrescu este atenta la silueta chiar daca are 63 de ani. Vedeta a fost suprinsa in parcul Bordei, unde ieșise la mișcarea zilnica pentru a da jos kilogramele in exces. Indragita cantareața spune insa ca nu doar aceasta este metoda prin care se menține in forma.

- Una dintre cele mai controversate și dorite vedete feminine din Romania este implicata intr-o relație amoroasa cu un barbat mai tanar decat ea. Focoasa bruneta se iubește cu acesta de cateva luni bune. Noul ei partener este originar din Craiova. Despre cine este vorba. Cum arata iubitul Cosminei Pasarin…