- Unul dintre cei mai iubiți dascali din județul Alba, profesorul de limba engleza Pavel Dat, s-a stins, joi, la spitalul din Alba Iulia, dupa cateva zile in care a fost in stare grava, ca urmare a unui accident rutier. A ocupat, de-a lungul timpului, funcția de inspector școlar și a predat, pentru mult…

- Gabriel Lupea a declarat, pentru www.proalba.ro , ca și-a inaintat demisia, cu cateva zile inainte de alegerile locale, și a ținut sa precizeze ca este vorba strict de motive personale. El a adaugat ca ramane in PNL și ca iși va prelua mandatul de consilier local. Lupea a fost desemnat viceprimar in…

- Unul dintre cei mai respectați dascali din județul Alba, Mariana Andron, a incetat, prematur, din viața. Un profesionist desavarșit, un caracter impecabil, a pregatit sute de generații de elevi. In ultimii ani a predat chimie, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. Suntem alaturi de soțul ei,…

- De la inceputul pandemiei, in Alba au fost inregistrate 1142 persoane pozitive, 894 persoane vindecate și de 44 decese. Luni, in județ, au fost prelucrate 814 probe (468 la DSP si 336 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent a ajuns la 59.358. In ultimele 24 de ore, in Alba, au fost…

- Una dintre primele poziții ale listei de candidați a PRO Romania, pentru Consiliul Județean Alba, va fi ocupata de Emil-Danuț Halalai. Cu o experiența politica relevanta și considerat de foarte multa lume cel mai bun prefect al județului de dupa Revoluție, domnia sa s-a facut remarcat prin implicarea…

- Reprezentanți ai Alianței pentru Unirea Romanilor Alba (AUR) au avut, joi, 13 august, 2020, intalniri cu locuitorii din Blaj și Aiud. Oamenilor le-a fost prezentata oferta politica a Alianței și li s-au cerut sugestii despre felul in viața comunitaților in care traiesc poate fi imbunatațita. Va reamintim…

- La data de 20 iulie 2020, la nivelul județului Alba, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, s-au inregistrat 585 de persoane depistate pozitiv, 445 persoane vindicate și 28 de decese. In ultimele 24 de ore s-au confirmat inca 13 cazuri noi de infectare, dupa cum urmeaza: 8 persoane din Alba Iulia…

- „Caracterele nobile se cern in vremuri aspre! Pandemia ne-a facut mai deschiși și mai uniți, mai generoși și mai atenti la nevoile celor din jur. Un nou exemplu sunt „Tarabele Cu Bine”, pe care albaiulienii le gasesc, de azi, in piața din Centru. De aici, cei care nu iși permit și au nevoie iși vor…