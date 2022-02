Stiri pe aceeasi tema

- Compania recruteaza deja specialiști IT in CRAIOVA și anunța ca va continua sa angajeze și sa investeasca in comunitatea locala Craiova, 16 decembrie 2021 Endava contribuie la dezvoltarea industriei și comunitaților IT la nivel global de peste 20 de ani. In piața locala este prezenta prin cele 7 centre…

- Uber a ajuns in aceasta saptamana in Bacau și Buzau. Serviciul american de car-sharing iși extinde, așadar, serviciile in 15 orașe din Romania, fiind prezent (in afara de cele doua) in București, Oradea, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova, Galați, Ploiești, Pitești, Sibiu și Braila. Pana…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a fost de 10.355 in primele zece luni din 2021, in crestere cu 15,34% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat…

- Alba Iulia, 29.11.2021 – Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de ride-hailing in orașul istoric Alba Iulia, sarbatorind astfel atat Ziua Naționala a Romaniei, cat și orașul cu numarul 20 pe harta țarii. Serviciile de ride-hailing sunt primele pe care compania le face…

- Endava, compania britanica de software prezenta pe piața locala cu 7 centre de livrare in Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Targu-Mureș și Pitești, anunța extinderea business-ului in alte trei locații din Romania: Craiova, Sibiu și Suceava. In prezent, compania are peste 3.000 de angajați…

- Reputati specialisti in arheologie, istorie si numismatica se vor reuni la Craiova, in perioada 10-12 noiembrie 2021, pentru a participa la cea de-a X-a ediție a simpozionului „Oltenia. Interferente Culturale“. Conferinta, organizata de Muzeul Olteniei este impartita in patru sectiuni – Preistorie,…