Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic nu mai ține cont de regulile de circulație atunci cand vrea sa-i faca pe plac fiicei lui. Celebrul antrenor oprește oriunde pentru poftele Luanei, fara sa conteze ca blocheaza traficul. Cel mai probabil, confortul din interiorul bolidului de lux pe care il conduce il ajuta sa uite de aceste…

- Adrian Mutu a fost considerat tot timpul Briliantul, insa chiar și el mai are unele scapari. Fostul fotbalist a ieșit cu prietenii la restaurant, dar a facut cateva gesturi rușinoase de fața cu ei. Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și au surprins tot.

- Cum sa petreci pe cinste de 1 Decembrie, daca nu cu un gratar in aer liber?! Ei bine, Victor Becali este dovada vie ca niciun restaurant de lux nu se compara cu un gratar cu prietenii. Iata cum a fost surprins fostul impresar de catre paparazii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara,…

- O femeie, care organizase o sarbatoare intr-un local, s-a luat la cearta cu oamenii legii, explicandu-le ca a primit permisiunea patronului. Poliția a fost cea care a intrerupt distracția din sectorul Ciocana al capitalei, scrie SHOK.md.

- Doinița Oancea este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țara. Vedeta incearca sa uite de problemele din dragoste, așa ca aceasta s-a delectat alaturi de prietena ei la o terasa din incinta unui restaurant din Capitala.

- Cand vine vorba de rasfaț și voie buna, Alex Bodi ii pune lumea la picioare fiicei sale. Afaceristul și micuța lui au fost tratați regește la un restaurant de lux din Capitala! Cine credeți ca le-a ținut compania celor doi? Imagini de senzație cu milionarul surprinse de catre paparazzii Spynews.ro.

- Petrica Cercel a trecut in neființa, dupa o lupta apriga cu noul coroavirus. Chiar daca nu credea in boala, acesta s-a infectat, iar dupa cateva zile a ajuns de urgența la spital. In scurt timp, starea lui s-a degradat și, din nefericire, a murit. Acum, rudele colegii și cei mai apropiați prieteni ii…