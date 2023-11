Stiri pe aceeasi tema

- Nu se mai știe nimic de Lucian Burdujan de un an de zile. In timp c e familia și apropiații sunt disperați și il cauta fara incetare, fosta soție susține ca și-a refacut viața, odata cu dispariția fostului fotbalist de la FCSB și Rapid. Iata ce noi detalii au aparut in cazul dispariției fara urma a…

- Vara anului 2022 a fost cea mai grea pentru Larisa Iordache, iar asta dupa ce fosta gimnasta de performanța și-a pierdut mama. Se știe deja ca femeia care i-a dat viața a trecut in neființa dupa o perioada lunga in care s-a luptat cu boala. Iata noul mesaj postat in urma cu puțin timp de Larisa Iordache…

- Isabela Onoriu se lupta, de mai bine de un an, in instanța, sa incheie procesul de divorț cu inca soțul ei, fostul pilot de raliuri Daniel Onoriu. Redacția Playtech Știri a stat de vorba in exclusivitate cu viitoarea fosta soție, in incercarea de a afla ce s-a intamplat, in sala de judecata, la procesul…

- Dupa ce a fost la limita dintre viața și moarte din cauza problemelor grave cu care se confrunta, acum Sorina Guța face anunțul imbucurator pentru toata lumea. Fosta soție a manelistului Nicolae Guța a luat pe toți prin surprindere cu vestea pe care recent ne-a dat-o in exclusivitate pentru Spynews.ro.…

- Claudia Patrașcanu este fosta soție a afaceristului Gabi Badalau, alaturi de care a format o familie pana acum cațiva ani, insa abia anul trecut, in luna octombrie, s-a pronunțat divorțul intre cei doi și nu au mai figurat in acte drept soț și soție. Claudia și afaceristul au impreuna doi baieți minunați,…

- Timp de 14 ani, indragitul solist de muzica ușoara Catalin Crișan și-a impartașit viața cu Lucia Bubulac, dar in 2009 aveau sa divorțeze. Cu toate suișurile și coborașurile, in cele din urma fosta soție a interpretului și-a refacut viața, iar azi vorbim de afacerea cu care fosta sotie a lui Catalin…

- Barbatul in varsta de 53 de ani din Neamț, acuzat ca in urma cu 17 ani și-a ucis fosta soție și fetița in varsta de cinci ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Bacau a dat sentința, care este definitiva, dupa aproape doua decenii de la dispariția femeii și a minorei.

- Priscilla, fosta sotie a lui Elvis Presley, a declarat la Festivalul de Film de la Venetia ca legenda muzicii rock and roll a fost dragostea vietii ei, in pofida faptului ca in cele din urma l-a parasit, relateaza Reuters.Filmul "Priscilla", regizat de Sofia Coppola, se bazeaza pe autobiografia ei…