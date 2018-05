Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Mures fac, miercuri, 68 de perchezitii in intreaga tara intr-un dosar in care mai multi medici sunt suspectati ca au stabilit diagnostice fictive, in baza carora au emis bilete de trimitere si retete false, dar si recomandari pentru dispozitive medicale, informeaza news.ro. Politisti…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, marti, pe Facebook, ca astepta ca mai multe persoane sa se inscrie in cursa pentru sefia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). "Asteptam mai multi candidati pentru sefia DIICOT!", a transmis…

- Daniel Horodniceanu si Felix Banila indeplinesc conditiile pentru a candida la functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), urmand sa sustina interviurile pe 11 mai, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei. "Candidatii…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri."Sectia pentru procurori a CSM a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei, informeaza...

- DIICOT ar putea ramane fara sef la mijlocul acestui an. Procurorului Daniel Horodniceanu ii expira in luna mai a acestui an mandatul de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Acesta nu a anuntat daca isi doreste inca un mandat,…