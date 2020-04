Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Primarul PSD al Sectorului 5, Daniel Florea, anunta ca incepe sa distribuie locuitorilor sectorului 120.000 de kituri de igiena si 160.000 de pachete de fructe. El sustine ca aceasta uriasa pomana are ca scop prevenirea infectiei cu coronavirus, insa toate pachetele contin…

- Candidatul ALDE la primaria Sector 5, Valentin Ion Voicu, a solicitat primarului Daniel Florea sa inchida de urgența toate locurile de joaca de pe raza Sectorului 5.„Solicit primarului Daniel Florea sa inchida de urgența toate locurile de joaca de pe raza Sectorului 5. Avand in vedere…

- Deputatul USR Cristian Seidler il acuza pe primarul Sectorului 5, Daniel Florea, ca isi face campanie electorala folosindu-se de epidemia de coronavirus. Conform deputatului, social-democratul distribuie oamenilor sapunuri sau produse dez infectante alaturi de un pliant electoral pe care se afla fotografia…

- Dragoș Patraru il arata cu degetul pe primarul sectorului 5 Daniel Florea. Se pare ca edilul iși pregatește terenul pentru viitoarele alegeri, chiar in plina pandemie cu coronavirus, dupa cum Libertatea a aratat imagini in care oamenii s-au imbulzit sa primeasca kit-uri anticoronavirus. Primarul a anunțat…

- Președintele ALDE Sector 5 Baicu Ciudin Alexandru, care este și consilier general ALDE, trage un semnal de alarma cu privire pericolul pe care il reprezinta pentru copiii din București, lipsa modernizarii Parcului Humulești.„Il atenționez pe Daniel Florea, edilul Primariei Sector 5, ca investițiile…

- Invitat, duminica seara, in emisiunea "Jocuri de putere", Daniel Florea a vorbit pe larg despre implicațiile coronavirusului in Romania. In plus, acesta a atras atenția asupra faptului ca, inevitabil, epidemia va lovi puternic economia."Vom face tot ceea ce depinde de noi. Președintele Comitetului Local…

- Marius Daniel Dumitrașcu, candidat la Consiliul Local al Sectorului 5, susține ca situația in sectorul 5 este ingrozitoare, primarul Daniel Florea fiind luat prin surprindere de zapada.''Peisaj superb de iarna daca privim pe geam, insa la nivel de sector 5, situația este ingrozitoare. Pentru…

- Bucureștiul se pregatește de un Mega-bulevard nou-nouț care va strabate 3 sectoare. Anunțul a fost facut de primarul Sectorului 5, Daniel Florea, care a nunțat ca acest bulevard va lua naștere prin transformarea a 7,4 km liniari de cale ferata dezafectata intre Cotroceni (Razoare) și Șoseaua Giurgiului.Vezi…