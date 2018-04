Stiri pe aceeasi tema

- Facebook va alerta, incepand de luni, cei 87 de milioane de utilizatori care ar fi putut fi afectati de incalcarea drepturilor de confidentialitate de catre Cambridge Analytica.Citeste si: Revocarea lui Kovesi il lasa pe Iohannis fara mandat? Ce spune Tariceanu despre o eventuala SUSUPENDARE…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și șeful Senatului, a vorbit la Antena 3 despre legea pe care a propus-o, prin care dorește sa existe o Autoritate Naționala de Interceptari.Citeste si: Revocarea lui Kovesi il lasa pe Iohannis fara mandat? Ce spune Tariceanu despre o eventuala SUSUPENDARE…

- Este scandal monstru in Ungaria, dupa victoria lui Viktor Orban! Presedintele formatiunii de opozitie Coalitia Democratica, Ferenc Gyurcsany, a anuntat, marti, ca respinge rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria ce au avut loc duminica, afirmand ca au fost comise ”fraude in mod premeditat”,…

- Fostul ofiter Daniel Dragomir sustine ca unul dintre adjunctii lui Eduard Hellvig, Adrian Ciocarlan, are legaturi cu DNA Ploiesti, mentionand ca sunt cauze la respectiva unitate de parchet in care martorii protejati purtau numele Adrian Ciocarlan, Dragomir precizand ca aceasta este o practica.

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a dezvaluit cine sunt cei cu care a format Inițiativa Civica Romania 3.0 – Demnitate, Suveranitate, Dreptate. Aceștia susțin ca ”Alaturi de Dumnezeu” iși propun sa elibereze țara și ca ”Impreuna vom distruge statul paralel și nedreptațile din Romania.” Lista a…

- Protest cu portocale, in fata Palatului Cotroceni. Participantii s-au imbrancit cu membri ai miscarii #Rezist In jur de o suta persoane, printre care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si parlamentarul Liviu Plesoianu, s-au strans, sambata in fata Palatului Cotroceni, fiind nemultumite de atitudinea…

- „Motivul pentru care am venit aici este de a aduce aceasta portocala de Tenerife. Daca ar fi fost domnul Iohannis aici, i-as fi oferit-o. Il rog sa incerce macar sa nu faca declaratii care sunt un fel de delir logic, sa nu mai faca declaratii considerandu-ne pe toti niste prosi. Eu ma consider romanul…

- Politicianul Daniel Savu depune plangere impotriva procurorilor DNA Ploiești care, potrivit inregistrarilor facute publice de Vlad Cosma, au vrut sa il paradeasca. Adica sa il puna sub acuzare. Motivul? Savu i-a critcat intr-o emisiune la un post de televiziune. Acum ca inregistrarile au devenit publice…