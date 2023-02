Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca a reacționat la ancheta de presa in care se arata faptul ca ministrul Muncii, Marius Budai, s-ar fi imbatat, iar ulterior a sunat mai multe colege de partid cu propuneri indecente.

Noua lege a salarizarii personalului bugetar va fi construita in asa fel incat toti salariatii din sanatate si asistenta sociala vor avea cresteri de venituri, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sanitas, la finalul unei intalniri la sediul PSD cu ministrul Muncii, Marius Budai.

Marile partide ale Coaliției au reinceput disputele pe tema impunerii unei taxe care sa fie aplicata companiilor cu venituri foarte mari, PSD pretextand ca așa ar putea sa scada impozitarea muncii, in timp ce PNL arata ca masura ar duce la o explozie a prețurilor.

Romania nu se afla in situatia de a-si permite o scadere a veniturilor fiscal bugetare, in conditiile in care trebuie sa continue consolidarea deficitului bugetului public, a declarat miercuri presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. ASta in condițiile in care in presa s-a vehiculat o posibila…

Deputatul de Sibiu Raluca Turcan ii cere ministrului Muncii, Marius Budai, sa explice care este in acest moment stadiul implementarii legii care prevede legalizarea activitaților casnice.

Burkina Faso a reiterat angajamentul privind restabilirea regimului constituțional in decurs de 18 luni, in urma deciziei SUA de a exclude țara dintr-un acord comercial preferențial.

Romania poate evita o recesiune in anul ce vine, dar cresterea PIB va fi mult mai mica - probabil intre 1,5-2,5%, considera presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.

Belarus a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite ca va permite, fara condiții prealabile, tranzitul de cereale din Ucraina pe teritoriul sau pentru exportul prin porturile lituaniene, a declarat un purtator de cuvant al ONU, citat de Reuters, anunța Mediafax.